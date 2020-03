LEGGI ANCHE

«Anche i bambini, di Napoli, della Campania e di tutta Italia hanno la necessità di potere prendere una boccata d'aria». Anche da Napoli, dopo altre città d'Italia, parte una petizione, indirizzata al sindacoe al governatore campano, per chiedere «un'ora d'aria» per i bambini: la richiesta è di «adottare una ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, che consenta alle famiglie di assicurare quotidianamente un tempo minimo quotidiano all'aria aperta per i bambini».Sulla piattaforma Change.org, lo scrittore, tra i fondatori dell', lanciano la petizione, sottoscritta già da molti genitori: «Da quando l'emergenza Covid-19 è esplosa nella sua drammaticità in tutta Italia le istituzioni sono state costrette, loro malgrado, a limitare grandemente la libertà di circolazione delle persone». Ma, al di là dei casi previsti per derogare a quanto previsto dalle ordinanze e dai diversi Dpcm, anche i bambini hanno bisogno di una passeggiata: «È una necessità fisiologica, che va estesa a tutti i bambini. Lo suggerisce l'Organizzazione mondiale della Sanità, lo suggeriscono psicologi e psicoterapeuti, lo suggerisce il buonsenso».«I bambini - c'è scritto nel testo - sono di fatto privi di quella parte di relazioni sociali caratterizzata dalla vicinanza e dal contatto fisico, basilare nella crescita di un individuo, tanto più se ancora nella fase dell'infanzia o della prima adolescenza». Nessuna intenzione, mettono in chiaro, di violare le regole che prevedono di restare a casa, ma «se le misure precauzionali dovessero protrarsi, è opportuno le istituzioni comprendano il problema».