In spiaggia a prendere il sole e a fare il bagno nonostante i divieti per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Sono 4 le persone denunciate dai Carabinieri tra Ischia e Procida. Nel primo caso i militari della stazione di Ischia hanno denunciato un uomo di 45 anni e una donna di 29, sorpresi a prendere il sole su una spiaggia poco distante dalla caserma. A Procida, invece, due donne di 43 e 73 anni sono state deferite per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, sorprese sulla spiaggia della Chiaia mentre facevano il bagno.

