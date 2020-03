Nessuna distanza di sicurezza e passeggeri ammassati l’uno accanto all’altro in uno spazio di pochi centimetri. Così continuano a viaggiare i cittadini – soprattutto nelle ore di punta – sui pullman di linea ancora attivi in città. Una condizione tutt’altro che si cura e che aumenta il rischio di contagio da Covid – 19. La denuncia arriva direttamente dagli autisti dell’Anm che – preoccupati per la situazione – hanno filmato e fotografato in diverse occasioni, gli assembramenti che si formano all’interno delle proprie vetture.



«Siamo preoccupati – affermano – perché i rischi aumentano con tutte queste persone sia a bordo che in strada. Noi adoperiamo tutti i presidi prescritti come guanti e mascherine, ma non basta. Ci vuole l’aiuto ed il supporto di tutti in questa battaglia che diventa ogni giorno più dura. Chiediamo alla cittadinanza di evitare il più possibile le calche – soprattutto in spazi così stretti – per la sicurezza di ognuno di noi».

LEGGI ANCHE Gabbiadini: «Io positivo? Stavo bene, pensavo fosse uno scherzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA