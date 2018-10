Venerdì 12 Ottobre 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 09:23

Resiste anche nelle ore notturne il mercato del «pezzotto» a Corso Novara. A documentarlo il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio, nel corso dell’ennesima lite con i commercianti dell’illecito. È bastato un video, girato con il telefonino, ad accendere gli animi di chi proprio non gradiva essere ripreso.Prima gli insulti, poi gli spintoni e le minacce hanno costretto Maggio a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.«Ho cercato di allontanarli» dichiara il consigliere, «invitandoli a portare via le loro merci. Dopo poco mi hanno insultato e preso a spallate. Solo allora ho richiesto l’intervento della polizia che passava in zona e che ha evitato il peggio. Non si può andare avanti così. C’è bisogno di un controllo h24 in tutta la zona».