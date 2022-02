Covid: vandali nell'hub di Afragola, distrutte le fiale di vaccino

Raid vandalico nella notte al centro vaccinale LuMo di Afragola. Ignoti si sono introdotti nell’hub ed hanno aperto i frigoriferi in cui erano costudite le dosi del vaccino anti-covid e distrutto le fiale in vetro. Il centro vaccinare di via Ugo La Malfa è uno delle poche strutture attualmente in funzione nell’area Nord di Napoli. I malviventi hanno danneggiato anche le pareti interne.

APPROFONDIMENTI I VIROLOGI Green pass, Bassetti: «Dal 31 marzo non ha senso... IL BOLLETTINO Covid, il bollettino di oggi 21 febbraio: 24.408 casi e 201 morti.... IL FOCUS Covid, nei bambini la sindrome infiammatoria multisistemica aumenta i...

L’allarme è stato lanciato in tarda mattinata, intorno alle 13, in concomitanza con l’orario di apertura dell’hub. Sul posto si è precipitato il direttore del distretto sanitario 44, Vincenzo D’Alterio, per verificare i danni. Presenti anche i carabinieri della locale tenenza che hanno avviato subito le indagini ed effettuato i rilievi del caso. «Distruggere dei vaccini e vandalizzare un centro vaccinale è un'azione vandalica e ignobile che danneggia la popolazione. Chi compie tali azioni è solo un malfattore», dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.