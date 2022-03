«Covid, aumento casi a Napoli» l'allarme lanciato dal manager Asl

«In queste settimane stiamo registrando una ripresa della circolazione del virus. Abbiamo un sensibile aumento dei casi positivi, ma ci preoccupa quella fetta di popolazione che non ha ancora completato il ciclo vaccinale o che addirittura non ha fatto neanche la prima dose». Lo dichiara il direttore della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, che rinnova l'appello alla vaccinazione anti Covid-19. Al tal proposito, la Asl Napoli 1 Centro, competente sui territori del comune di Napoli e dell'isola di Capri, provvede di settimana in settimana a rimodulare l'offerta in termini di giornate e orari dei principali centri vaccinali «così da venire incontro alle esigenze dei cittadini».

