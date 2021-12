Covid in Campania, altri 1.325 positivi e un morto, salgono indice contagio e ricoveri. Vaccini: 9 milioni di dosi somministrate

Aumentano in Campania tasso di contagio e ricoveri per il Covid. Dai dati del bollettino quotidiano dell'unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i positivi su un totale di 31.268 test per un tasso del 4,23 contro il 3,69 di ieri. Un morto, i ricoverati in intensiva restano 22 come ieri mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 330 contro i 322 di ieri.

I dati delle vaccinazioni evidenziano invece che in Campania sono state 9 milioni le dosi somministrate. 4.352.380 le prime dosi somministrate, 3.875.389 le seconde dosi mentre sono 749.851 le persone che hanno ricevuto anche la terza dose.