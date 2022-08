Sono 1.764 i nuovi positivi al Covid-19 emersi oggi in Campania su 9.425 test effettuati. Per il secondo giorno di fila non sono state registrate vittime. L'incidenza è quindi del 18.71%, in linea con ieri (18.34). I posti letto occupati in terapia intensiva sono 17, due in più rispetto a ieri, e quelli ordinari 379.