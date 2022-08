Vaccini a pagamento, la svolta negli Stati Uniti: fondi pubblici quasi esauriti

Vaccini a pagamento negli Stati Uniti. L'amministrazione Biden si prepara a mettere fine ai farmaci anti virus e delle cure per il Covid pagate dal denaro pubblico, trasferendo di fatto il controllo all'industria sanitaria con possibili importanti implicazioni per le società e i consumatori.

Vaccini a pagamento negli Stati Uniti, cosa succede

Con i casi di Covid in calo, la ripresa delle attività e i fondi pubblici a disposizione quasi esauriti, il governo americano si prepara così a una transizione che sposta i pagamenti dal pubblico al privato con probabili aumenti dei costi per i consumatori e un aumento degli utili per le aziende che producono i vaccini per il Covid. Un cambio che presenta delle difficoltà, in primis la disponibilità di vaccini e cure per chi non ha un'assicurazione sanitaria. Finora il governo federale ha acquistato i vaccini e li ha resi disponibili gratuitamente.