Super Tuesday, tutti i risultati e Stato per Stato e i delegati conquistati da Trump e Biden

Super Tuesday. Donald Trump ha trionfato nelle primarie repubblicane, perdendo solo in Vermont. Ampio successo anche per Joe Biden che conquista tutti gli Stati. Ogni Stato in cui si è votato assegna un certo numero di delegati.

Super Tuesday, risultati in diretta: Trump vince in 14 stati ma non nel Vermont: «Abbiamo fatto la storia». Biden perde i caucus nelle Samoa

Gli Stati in cui si è vota sono: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, California, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia, più il territorio delle Samoa. Di seguito tutti i risultati e i delegati assegnati, Stato per Stato.