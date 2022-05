Sono 3.130 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 22018 tamponi effettuati, stabile il tasso di contagio che passa dal 14,17% di ieri al 14,21 di oggi. I tamponi antigenici effettuati sono stati 15.861, quelli molecolari: 6.157.

I deceduti nelle ultime 48 ore sono sette, una persona è morta in precedenza ma registrata ieri. In calo i ricoveri: in terapia intensiva dai 37 di ieri ai 34 di oggi. Nei reparti ordinari da 531 a 528.