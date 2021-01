Covid, raccolta fondi e donazioni: alla Vanvitelli arriva una Tac e al Cotugno un nuovo ecografo portatile

Per l'emergenza Covid 19, l’Azienda ospedaliera "Vanvitelli” aveva avviato una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature sanitarie. La somma raccolta è stata destinata (deliberata) all’acquisto di una Tomografia Assiale Computerizzata (Tac) la cui utilizzazione risulta, attualmente, necessaria ai fini diagnostici dei pazienti temporaneamente ricoverati presso la struttura dotata di posti letto Covid 19, nel Complesso di Cappella Cangiani.

La destinazione dell’importante somma va nell’ottica della necessità di potenziare le attrezzature sanitarie dell’AOU al fine di migliorare la capacità assistenziale e, ancora, poter fronteggiare le patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.



“L’emergenza ha suscitato una grande ondata di solidarietà, con una mobilitazione globale. Abbiamo avuto una risposta molto generosa ed è nostro dovere informare i cittadini sull’utilizzo dei fondi raccolti. Una nuova, moderna Tac consentirà di dare risposte diagnostiche puntuali e veloci”, spiega Antonio Giordano, direttore generale dell’Aou “Luigi Vanvitelli”.

Al Cotugno, intanto, grazie a una donazione di Netgroup, multinazionale dell’innovazione tecnologica, arriva in dotazione un ecografo portatile GE. Si tratta di uno strumento innovativo, il primo nella disponibilità del nosocomio, che potrà aiutare i medici nell’attività di assistenza dei pazienti con sindromi respiratorie acute e malattie cardiovascolari, grazie ad una scansione in profondità o in superficie, del polmone e del cuore, con una sola sonda.

“Si tratta di un'apparecchiatura di ultima generazione che riesce a supportare il personale impegnato nella lotta al Covid 19 e che consente il monitoraggio dei pazienti ricoverati in totale sicurezza per gli operatori grazie alle dimensioni ridotte e all’elevata capacità diagnostica. Siamo quindi grati a Netgroup che ci ha voluto supportare con questa donazione” dichiara Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.



“Siamo orgogliosi di poter supportare, con l’ausilio della tecnologia, una struttura di eccellenza sanitaria come quella del Cotugno di Napoli” dice Giuseppe Mocerino, presidente del Gruppo Netgroup. “Noi lavoriamo da oltre 25 anni nel campo dell’innovazione e per questo siamo convinti – aggiunge Mocerino – che per andare avanti sulla strada del progresso sia necessario alimentare tutto ciò che innesca la scintilla vitale di tutti i cambiamenti volti al benessere umano”.

