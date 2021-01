Napoli, piove nel Covid center dell'Ospedale del mare: stracci e bacinelle per fermare l'acqua

A distanza di un mese, e per la terza volta dalla primavera scorsa, quando sono stati montati ed allestiti i moduli di assistenza intensiva per pazienti Covid a Napoli est, all’Ospedale del mare si registrano di nuovo infiltrazioni d’acqua piovana concentrate in particolare in uno snodo di interscambio tra una medicheria e le degenze. L’allarme è scattato in concomitanza con le violente piogge di questi giorni a cavallo di Capodanno e a fronte di un forte vento di libeccio che, oltre a causare le mareggiate che hanno devastato il lungomare, potrebbe anche aver fatto vibrare oltremisura le strutture dei moduli del Covid center del presidio di Ponticelli facendo così saltare alcuni punti di sigillatura della struttura modulare. Da un primo esame tecnico della situazione l’acqua sembrerebbe provenire da alcuni giunti di montaggio che, a causa delle sollecitazioni del metallo dovute al vento o all’alternanza di caldo e freddo, potrebbero avere perso le caratteristiche di isolamento termoidraulico.

I moduli dovrebbero essere a tenuta stagna ma dove ci sono le strutture di aerazione e i lucernari al soffitto esistono punti di debolezza che evidentemente hanno ceduto alle condizioni meteo avverse consentendo all’acqua di penetrare in maniera copiosa. Questa è solo una delle ipotesi tecniche di un disservizio che si è già manifestato in autunno e di nuovo il 6 dicembre scorso. Un problema che sembrava risolto ma che invece si è ora ripresentato sebbene in una zona differente. L’acqua probabilmente scorre nella controsoffittatura per poi trovare sfogo lungo le zone di apertura e precipitare sul pavimento. Acqua che per fortuna non ha allagato zone in cui ci sono pazienti né attrezzature altrimenti sarebbe stato arduo garantire la continuità del servizio. L’acqua è stata arginata dagli addetti alla manutenzione e alle pulizie armati di stracci e bacinelle.



«Siamo subito intervenuti - fanno sapere dagli uffici della Asl - Si è trattato di una piccola infiltrazione rapidamente risolta. Con le piogge di questi giorni in tutta la città sono segnalati problemi. Si tratta di fronteggiare condizioni meteo avverse di portata eccezionale che comportano problemi anche in strutture in muratura». In ogni caso il responsabile dell’area tecnica della Asl oltre ad intervenire per bloccare l’infiltrazione ha fatto partire una nota di contestazione indirizzata alla Med Srl, la ditta fornitrice, in cui si fa presente che «a seguito di segnalazione del responsabile sanitario della Terapia intensiva sono state riscontrate infiltrazioni d’acqua nel terzo modulo nella sala relax e nella centrale di monitoraggio dei pazienti». Nella nota è richiesto anche un sopralluogo e un intervento “ad horas” per la risoluzione della problematica. Perdite dal soffitto dei moduli montati nell’area di parcheggio dell’ospedale di Ponticelli non sono una novità: si erano verificate anche a inizio dicembre quando avevano interessato altri corridoi bagnando il pavimento dell’area Tac e delle degenze.





