Covid, un'altra vittima ad Acerra: è un'anziana. Positivo anche il sindaco

ACERRA Covid, deceduta una donna: è il primo caso in città dall’inizio della pandemia. La signora aveva 89 anni, ma non era affetta da patologie gravi. La notizia della morte immediatamente ha fatto il giro della città suscitando commozione tra la gente, ma anche apprensione a causa dell’elevato numero di positivi registrato in città.

L’anziana signora, molto benvoluta, domenica scorsa fu ricoverata nella locale clinica dei Fiori perché avvertiva un forte senso di spossatezza. Immediatamente sottoposta a tampone che è risultato positivo, ha contratto, nelle ore successive al ricovero, una polmonite interstiziale da Covid che l’ha stroncata.

Attualmente in città ci sono 89 casi positivi per il 98 per cento asintomatici di cui ben 39 registrati negli ultimi 10 giorni. Tra coloro che hanno contratto il virus c’è anche il sindaco Raffaele Lettieri, in quarantena presso la sua abitazione. Ed in quarantena ci sono anche due classi, una al secondo circolo didattico e l’altra alla scuola media “Ferrajolo- Siani” frequentata dal figlio del sindaco anche lui positivo.

Dall’11 agosto al due ottobre l’Asl Napoli 2 Nord ha conteggiato 119 contagiati in stragrande maggioranza asintomatici.

Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA