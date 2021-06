Covid a Napoli, l'ultima frontiera dei pusher: droga nascosta nella mascherina

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso uno stabile in via Giaime Pintor un uomo che ha prelevato qualcosa da un quadro elettrico e lo ha nascosto all’interno della mascherina che indossava.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in prolungamento Traversa Maglione trovandolo in possesso di 4 involucri con un grammo circa di cocaina occultati nella mascherina; inoltre, all’interno del quadro elettrico, hanno rinvenuto altri 9 involucri con 2 grammi circa della stessa sostanza. G. P., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.