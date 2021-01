Covid a Napoli, dopo gli assembramenti c'è un positivo alla Carlo Poerio: scuola chiusa

Gli assembramenti di lunedì scorso davanti l'ingresso della scuola media «Carlo Poerio» al corso Vittorio Emanuele sono ancora negli occhi di tutti. E a poche ore dalle lezioni, arriva la notizia della dirigente Angela Sepe: domani «le attività didattiche in presenza sono sospese per lo svolgimento delle necessarie operazioni di sanificazione straordinaria e pulizia dell’Istituto in seguito alla segnalazione ricevuta nella serata di sabato 30 gennaio di un caso Covid coinvolgente uno studente».

Tutte le classi quindi seguiranno le lezioni in didattica a distanza, con inizio alle 8.10, mentre il rientro (a esclusione della classe del positivo) è previsto per martedì.

