Covid a Napoli, sindaco Sant'Antonio Abate chiude scuole, piazze e stadio

Scuole, piazza e stadio chiusi a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Lo ha deciso con un'ordinanza il sindaco Ilaria Abagnale dopo il boom di positivi registrati in città, passati in due giorni da 467 a 672. La percentuale dei nuovi contagiati registrata nel comune negli ultimi 7 giorni è pari al 21,84% rispetto al 12,89% nel territorio campano.

Fino al 15 gennaio disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con lo svolgimento di lezioni in Dad, la chiusura al pubblico di piazza Don Mosè Mascolo, oltre che del Parco Naturale e del Parco Padre C. Coppola, dello stadio comunale. Il provvedimento riguarda anche le attività svolte all'interno del centro pastorale e le scuole calcio del territorio comunale. Sospese le attività pubbliche in concessione a terzi che comportino aggregazione in luogo chiuso.