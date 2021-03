Covid: Capri ed Anacapri siglano il protocollo di intesa per i tamponi

“Proteggiamoci”, è il tema del protocollo d’intesa firmato dalle amministrazioni di Capri ed Anacapri per eliminare il rischio di trasmissione del contagio covid 19 sull’isola. Il protocollo è stato sottoscritto nel giorno di San Giuseppe, momento che tradizionalmente segna l’avvio della stagione turistica sull’isola, ed impegna tutte le società, imprese ed aziende che operano sul territorio ad effettuare con frequenza settimanale ai propri dipendenti provenienti dalla terraferma, un test rapido antigenico per la rilevazione del Covid-19 e/o a tampone molecolare oro-rino-faringeo.

Il test sarà effettuato con frequenza settimanale ed a spese delle stesse imprese presso una struttura pubblica o privata accreditata. Le società aderenti al protocollo “Proteggiamoci”, come previsto dall’atto, si impegneranno, a trasmettere settimanalmente ai Comuni i dati e gli esiti dei tamponi riguardanti il personale dipendente. Insieme alla nuova normativa, restano valide tutte le disposizioni già adottate per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 come la misurazione quotidiana della temperatura corporea e la registrazione dei contatti.

Predisposta inoltre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per le persone di altra nazionalità, per promuovere il rispetto delle misure adottate facendo riferimento al senso di responsabilità del lavoratore stesso.

