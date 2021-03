Covid a Torre del Greco: morta un'anziana e più di mille contagi, è stretta sui controlli

Un altro decesso e oltre cento nuovi positivi in un solo giorno, tra cui diversi minori. Altra giornata nera per Torre del Greco che supera i mille casi covid con i 116 nuovi contagi odierni che fanno schizzare il totale a 1056. Inoltre, dopo i 4 decessi di anziani registrati ieri, anche oggi la città piange C.C. 81enne del centro storico e vedova di un noto pasticciere, che porta a 114 il numero totale dei decessi.

Sale anche il numero dei positivi under 18 che sono 212, dato che ha allarmato l’amministrazione comunale per la diffusione veloce della variante inglese. Così fin da martedì sono stati intensificati i controlli e i posti di blocco nei punti della città frequentati da giovanissimi. Purtroppo, negli ultimi mesi le regole non sono state rispettate e per le strade si sono visti assembramenti indisturbati di giovani senza mascherina.

