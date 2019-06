CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 15 Giugno 2019, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tribunale di Roma respinge la richiesta di condanna degli organismi deputati al controllo, imponendo ai creditori un maxi-pagamento in favore delle parti chiamate in causa: è amaro il verdetto per gli obbligazionisti Deiulemar. Una cinquantina di loro aveva infatti deciso di ricorrere ai giudici perchè facessero chiarezza sul ruolo di Consob e Kpmg, organi tenuti a vigilare sulle operazioni in bilancio dell'ex colosso armatoriale fallito sette anni fa e nel quale quasi 13.000 persone hanno perso oltre 720 milioni di euro. Ebbene, la seconda sezione civile (presidente Francesco Oddi) ha depositato la propria sentenza, non solo cancellando le speranze degli investitori di recuperare quasi 4 milioni (questa la cifra richiesta), ma condannandoli a complessivi 88mila euro (oltre rimborso delle spese forfettarie del 15%, Iva e cpa).IL RICORSOI fatti: nei giorni del crac, tra gli obbligazionisti si diffonde la convinzione che tra i responsabili della sottrazione dei fondi vi siano anche gli organismi deputati al controllo dei conti, Consob e Kpmg. Migliaia di risparmiatori intraprendono le vie giudiziarie, molti al foro di Torre Annunziata. C'è invece chi, una cinquantina di risparmiatori, sceglie il tribunale di Roma. Che però è andato nella direzione opposta rispetto a quanto auspicato dagli obbligazionisti. Per il tribunale, Consob e Kpmg non sarebbero state responsabili delle condotte imputate agli armatori. «In concreto sottolineano i magistrati non sono stati evidenziati dagli attori elementi di falsità o anche solo di ambiguità o reticenza nei prospetti riportati, né è previsto dalla legge un controllo di merito sulle opportunità dell'operazione di investimento. D'altronde il prospetto aveva ad oggetto le obbligazioni cosiddette regolari, mentre gli attori agiscono in qualità di danneggiati titolari di obbligazioni irregolari».