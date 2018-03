La prognosi resta riservata ma si parla di «quadro clinico in netto miglioramento» per uno dei due operai, di 33 anni, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, coinvolto nel crollo del muro perimetrale di un ex monastero nella zona dei Tribunali. «Paziente stabile emodinamicamente», nei prossimi giorni si valuterà il trasferimento del reparto di Ortopedia. Sciolta invece la prognosi per l'altro operaio, di 45 anni, portato al Cardarelli, che è ormai prossimo alla dimissione. Aveva riportato un trauma da caduta e una contusione polmonare. Al suo collega riscontrati un trauma da schiacciamento, una vasta ferita lacero contusa del cuoio capelluto, fratture vertebrali senza compromissione del canale vertebrale, una frattura del femore, della tibia e del perone. Il prossimo bollettino medico, annuncia il direttore sanitario, Franco Paradiso, sarà diffuso entro le 12 di domani.

Sabato 17 Marzo 2018, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 12:29

