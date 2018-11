Giovedì 1 Novembre 2018, 12:25

TORRE DEL GRECO - Un monumento per Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Antonio Stanzione e Gerardo Esposito, i quattro martiri di Genova morti il 14 agosto nel crollo del ponte Morandi. In occasione della commemorazione dei defunti, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ufficializza che é stata approvata, con delibera di giunta, la realizzazione del monumento funebre per i quattro ragazzi di Torre del Greco tragicamente scomparsi a Genova, nel crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto. Il progetto dell'opera é stato, in occasione delle particolari cerimonie dei prossimi giorni, affisso al lato sinistro della chiesa madre, nel cimitero cittadino. A breve, infatti, si procederà alle procedure di gara per mandare in appalto la costruzione dell'opera."La realizzazione del monumento funebre - ha sottolineato l'assessore con delega al ramo, Monica Ascione - rappresenta i modo particolare un simbolo per la memoria di Torre del Greco che, nella tragedia di Genova, ha vissuto una pagina indelebile di storia e di dolore. Abbiamo inteso, così, onorare i nostri giovani concittadini". Parole ferme anche da parte del primo cittadino, Giovanni Palomba: "È stata un'idea immaginata e sostenuta sin da subito. La prematura e violenta scomparsa dei ragazzi rappresenta, per la nostra città, una ferita che mai potrà rimarginarsi. Mi sento in dovere di esprimere, ancora una volta, la partecipazione e la vicinanza al dolore delle famiglie che in questi giorni particolari rivivranno la tragedia di quegli indimenticabili momenti. Un monumento, affinché Torre non dimentichi mai".