Torre del Greco, gli «angeli della solidarietà» del lockdown ora puliscono le spiagge libere

ma ancheUn carico di rifiuti che ha occupato oltreÈ il risultato del «lavoro» compiuto da sei volontari, capeggiati da uno dei coordinatori cittadini della locale sottosezione dell’Unitalsi, Cristoforo Aurilia, che questa mattina hanno deciso di pulire la spiaggia libera di località, nella parte terminale di via Litoranea.Una iniziativa simbolica, che ha visto impegnati alcuni degli «angeli della solidarietà» che durante il lockdown hanno portato aiuti alimentari direttamente a casa delle famiglie più disagiate.«È vergognoso - sottolinea Aurilia - che uno scorcio così caratteristico della nostra città sia ridotto ad una discarica a cielo aperto. Un grazie va ai responsabili dellache ci hanno permesso di depositare presso di loro i rifiuti raccolti».Infine Cristoforo Aurilia rivolge un invito a quanti «percepiscono il reddito di cittadinanza perché disoccupati, affinché si organizzino anche in piccoli gruppi per ripulire gli arenili e le pinete in modo da contribuire a dare un volto nuovo alla nostra città».