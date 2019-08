Venerdì 2 Agosto 2019, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc a Melito: il cadavere di un uomo di 65 anni è stato rinvenuto poco fa all’interno di un’abitazione del centro storico. L’uomo, secondo i primi accertamenti, viveva da solo in un piccolo appartamento di via Lavinaio, una delle strade più antiche del territorio, dopo la separazione dalla moglie.Inutile l’intervento dei sanitari del 118, allertati dai carabinieri dopo che alcuni conoscenti dell’anziano, non vedendolo da alcuni giorni, avevano contattato i familiari. Subito dopo aver varcato l’ingresso, sul pavimento della camera da letto, la macabra scoperta. Indagini in corso, per accertare se la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.