Dalle ceneri di Carrefour nasce Globo ma c'è posto solo per dodici ex addetti

Mercoledì 30 Maggio 2018, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 10:38

Casoria. Non sarà più di certo l'unico centro commerciale dell'hinterland né il più importante ma rappresenta pur sempre una location appetita per clienti e pure per operatori che ancora hanno voglia di investire sul territorio. Torna a rifiorire, infatti, l'area della grande distribuzione nella zona del Cantariello: apre Globo, nota azienda di calzature e abbigliamento che nasce al posto dell'ex Euromercato, il primo centro commerciale napoletano aperto nel 1978 e chiuso al termine di una profonda crisi nel 2011, sotto l'insegna Carrefour. L'ipermercato della nota catena abruzzese verrà inaugurato domani mattina nell'area di via San Salvatore, dove insistono già la multisala Uci Cinemas e il McDonald's, a pochi passi da Ikea e Leroy Merlin.Il patto siglato tra l'amministratore del gruppo Cosmo spa e il Comune per la realizzazione di due grandi strutture di vendita non alimentari, Globo e Abcd, nel complesso immobiliare ex Carrefour, riguarda anche l'uso pubblico delle strade di collegamento che attraversano l'area. «Abbiamo ottenuto anche uno straordinario traguardo di riqualificazione urbana», spiega il sindaco Pasquale Fuccio. L'intesa prevede, infatti, la risistemazione di via San Salvatore e dell'innesto di quest'ultima con la Circumvallazione esterna, insieme con la riqualificazione dell'area pubblica limitrofa da destinare ad un parco giochi per bambini. «Tutto ciò afferma il primo cittadino al netto della manutenzione di cinque aree pubbliche, tra rotatorie e aree di innesto, che saranno a carico di Cosmo».