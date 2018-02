Daniele Orabona trovato morto al Centro Direzionale di Napoli: era scomparso il 14 febbraio

Sabato 24 Febbraio 2018, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 16:12

è stato trovatonei pressi del Centro Direzionale di Napoli. Il giovane, 31 anni, eradalla sua casa di Parete, dove viveva con i genitori nel casertano, lo scorso 14 febbraio.Il ritrovamento del corpo è avvenuto venerdì sera attorno alle 20.era uscito di casa lo scorso 14 febbraio insieme al fratello, che lo aveva accompagnato alla stazione di Aversa, dove avrebbe dovuto prendere un treno. Da quel momento in poi il suo cellulare è risultato staccato. Quella notte non è tornato a dormire a casa, mettendo in allarme la famiglia che ha immediatamente sporto denuncia.Numerosi gli appelli sui social per ritrovare Daniele, anche se la speranza di rivederlo si affievoliva ogni giorno di più. Sono al momento ignote le cause del decesso: sarà l'autopsia a fare chiarezza, intanto le indagini proseguono.