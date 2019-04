Giovedì 18 Aprile 2019, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sicurezza degli edifici scolastici «è una delle cose alle quali andrebbe posta attenzione se fossimo un Paese che ragiona sul medio lungo periodo, ma siamo un Paese in cui si ragiona a 24 ore, sulla successiva scadenza elettorale, in questo caso le elezioni europee». Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, chiamato dai cronisti a commentare il crollo avvenuto ieri in una scuola di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.«È la malattia che ha l'Italia oggi - ha aggiunto De Luca - auguriamoci che prevalga il senso di responsabilità. Servirebbero 4 miliardi di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Campania, ma il Governo questi soldi non li ha. Utilizzeremo le risorse che sono state distribuite ai diversi territori dal Governo nazionale. È una delle cose alle quali andrebbe posta attenzione se fossimo un Paese che ragiona», ha concluso De Luca.