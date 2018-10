Sabato 6 Ottobre 2018, 11:58

TORRE DEL GRECO - Nell'acqua della fontana di via Marconi dedicata ai militari italiani caduti a Nassiriya galleggiano i resti di un venerdì sera alquanto alcolico: lattine di birra e cola, bottiglie di gin, cicche e pacchetti di sigarette, bicchieri di plastica. La fotodenuncia è finita sul web: "Benvenuti a Torre del Greco. Ecco come si presenta oggi la fontana di parcheggio Nassiriya: sporca, lurida, con le luci che non funzionano da tempo immemorabile. Quanta incuria", il commento di Antonio P, autore degli scatti che stanno facendo il giro della rete.Ormai un appuntamento fisso con i rifiuti per il parcheggio Bottazzi, ritrovo di giovani e giovanissimi nel weekend: nonostante all'interno dell'area ci sia un'isola ecologica attrezzata per la raccolta della spazzatura, l'immondizia finisce sempre nella fontana. "Sono vandali, menefreghisti: basterebbe fare due passi per gettare i rifiuti negli appositi contenitori". Manca la videosorveglianza: la settimana scorsa un'automobilista ha abbattuto le telecamere sbandando con la vettura.