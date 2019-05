Napoli: delitto Materazzo, dopo la sentenza guerra in famiglia per l'eredità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 08:26

Prima di salutare i giudici, Luca Materazzo ha raccontato un particolare di quel che resta della sua dimensione privata, intima, familiare: «Non so che fine abbiano fatto le mie cose, i miei indumenti, le mie carte... non so nulla». E, riferendosi a un potenziale movente alternativo all’omicidio del fratello Vittorio, si è rivolto ai giudici della Corte di assise: «Chi poteva avere interesse ad addossare su di me la responsabilità dell’omicidio di Vittorio? Una sorella, un parente stretto?».Domande girate ai giudici, parole pronunciate a pochi passi dall’ergastolo, dalla condanna per un fine pena mai, su cui però conviene riflettere, alla luce dell’altra partita che si sta giocando in sede giudiziaria tra parenti, all’indomani della conclusione del processo penale.Un’eredità milionaria da dividere in sei, tra questi c’è anche l’ergastolano (ma la condanna è rivedibile in appello) Luca Materazzo.Ma andiamo con ordine, proviamo a fare chiarezza sulle pagine più amare di una famiglia di costruttori per anni nota e stimata a Napoli. Si terrà il prossimo dieci ottobre l’udienza dinanzi al giudice civile per stabilire la spartizione dell’eredità di casa Materazzo. Secondo una delle ultime ordinanze dei giudici della Torre A, sono sei gli aventi diritto, sei gli eredi del patrimonio di Lucio Materazzo e della moglie, ma anche della mamma dello stesso Lucio: ci sono le quattro sorelle (due delle quali si sono costituite parte civile nel corso del processo a carico di Luca), Elena Grande (moglie dell’ingegnere ucciso) e lo stesso Luca. In questi mesi, mentre andava avanti il processo penale, il giudice civile è intervenuto due volte per fare chiarezza sulla posizione di Luca: ed è così che il più piccolo di famiglia (che due giorni fa ha compiuto 38 anni) è stato considerato formalmente un erede, un avente diritto a un sesto dei beni di famiglia.