Don Rapullino: «Fujtevenne, 30 anni dopo Napoli uccide ancora i suoi figli»

Giovedì 9 Maggio 2019, 08:52

Rapullino, quel giorno in cui celebrò il funerale del piccolo Nunzio Pandolfi, e di suo padre Gennaro - autista del clan Giuliano e vero obiettivo dell'agguato - non lo dimenticherà mai. Era il 18 maggio del 90 quando, nel cuore del rione Sanità, si consumò l'ennesimo raid di camorra e a perdere la vita fu anche un bambino di due anni. Una sola colpa, la sua, quella di trovarsi in braccio al padre quando i killer fecero irruzione a casa loro sparando all'impazzata. Don Franco, era un giovane sacerdote napoletano, appena rientrato dalla città di Siena per fare il parroco nella chiesa di Santa Maria della Pace ai Tribunali, nel feudo del boss Luigi Giuliano, e il funerale di Nunzio e Gennaro Pandolfi fu uno dei primi che celebrò. Rabbia, dolore e incredulità nella stessa chiesa dove, nemmeno un mese prima, aveva benedetto le nozze della figlia del re di Forcella. A metà dell'omelia la voce del sacerdote cambiò tono. All'improvviso, come se avesse finalmente deciso di dirla tutta, gridò: Fujtevenne a Napule.Don Franco, lo direbbe di nuovo oggi che la piccola Noemi sta lottando per la vita in un letto di ospedale?«Rischierei di essere poco credibile anche se è esattamente ciò che penso».Perché poco credibile?«Una città che uccide i propri figli merita di essere abbandonata, è vero, perché non ha più niente da offrire. Quindi fujtevenne, fate bene. Il problema è un altro: dove? Il nostro è un paese sempre più affascinato dal mistero del male, da nord a sud, e non è solo una questione di politica e di controlli di polizia. Deve scattare qualcosa nelle coscienze, la scelta tocca all'uomo. Diversamente sarà tutto inutile. Cambiare città potrebbe servire a poco».