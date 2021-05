Napoli: supermarket di stupefacenti in casa, spacciatrice arrestata dalla polizia

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo in via Villa San Giovanni presso l’abitazione di una donna che, alla loro vista, ha tentato di lanciare una busta dalla finestra; gli operatori l’hanno bloccata rinvenendo nell'appartamento 10 stecche di hashish, 4 bustine di marijuana e un bilancino di precisione, di 2000 euro mentre, all’interno di una cantinola, hanno sequestrato altre 40 bustine di marijuana per un totale di 50 grammi circa, altre 20 stecche di hashish per un peso complessivo di 32,63 grammi, 5 panetti della stessa sostanza del peso di circa 355 grammi, 2 involucri contenenti cocaina per un peso di 4 grammi circa, un coltello da cucina della lunghezza di 30 cm e diverso materiale per il confezionamento della droga. Dora De Martino, 41enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

