Portici, spaccia marijuana a 17 anni: arrestato grazie all'app YouPol

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Cristofaro a Portici poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un’attività di spaccio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due giovani che, alla loro vista, si sono allontanati velocemente. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato uno dei due trovandolo in possesso di 9 bustine contenenti 9 grammi circa marijuana e 140 euro, mentre nella sua abitazione hanno rinvenuto 52 bustine con 52 grammi circa della stessa sostanza. Un 17enne di Portici è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

