Droga nascosta nel pacchetto di sigarette: arrestato 35enne a San Giovanni

Domenica 20 Maggio 2018, 11:18

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale hanno arrestato Andrea Viscovo, 35enne di via Vicinale Visconti già noto alle forze dell'ordine.I militari dell'Arma li hanno sorpreso mentre nascondeva nell'intercapedine di un muro coperta da una lastra di alluminio in via Comunale Ottaviano, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un pacchetto di sigarette pieno di eroina e cocaina in dosi già pronte per lo smercio al dettaglio.Nel corso di perquisizione personale il 35enne è stato inoltre trovato in possesso di circa 90 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento di attività illecita.