Drogato al volante e senza patente, scarica rifiuti abusivamente: preso

Mercoledì 7 Novembre 2018, 13:35

TORRE DEL GRECO - Sorpreso a scarica rifiuti abusivamente e a guidare una moto senza patente, con droga addosso: preso 33enne. I vigili urbani del comando di Torre del Greco hanno pizzicato un ragazzo mentre sversava apparecchiature elettroniche in maniera selvaggia all'isola ecologica di via Tironi, un tempo giardino verde del primo presidente della Repubblica Enrico De Nicola. L'uomo era al volante di un'auto che è risultata sprovvista di assicurazione e di revisione periodica: stava guidando senza aver mai conseguito la patente.Alla successiva perquisizione personale il 33enne è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore abituale di sostanze stupefacenti. Il veicolo senza assicurazione e revisione è stato immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in giudiziale custodia ad una ditta di Torre del Greco. Dai controlli è emerso che il ragazzo aveva già numerosi pregiudizi penali ed era stato più volte segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.