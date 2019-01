CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 08:28

Manca la carta per gli elettrocardiogrammi e il pronto soccorso la chiede «in prestito» agli altri reparti. Accade all'Ospedale del Mare, dove sono a rischio anche le scorte di pannoloni e le lenzuola monouso per i pazienti oncologici. Ma se è vero che in qualsiasi presidio ospedaliero un grande afflusso di utenti potrebbe ridurre drasticamente le dotazioni sanitarie, è pur vero che la struttura hi-tech di Ponticelli vanta sulla carta forniture che dovrebbero garantirne la piena efficienza. Non è così per il personale del pronto soccorso inaugurato a settembre 2018 che, dal 28 dicembre, attendeva la carta diagrammata, questo il termine tecnico per indicare il supporto cartaceo su cui viene impresso il tracciato del cuore. Nonostante segnalazioni e richieste per la fornitura necessaria e vitale al funzionamento del pronto soccorso che conta 200 accessi al giorno, fino a ieri mattina nessun rifornimento è stato effettuato. Eppure l'esecuzione di un elettrocardiogramma è praticamente routine e riguarda la maggior parte dei pazienti, motivi per i quali i sanitari sono stati costretti a chiedere in prestito la carta da altri reparti.