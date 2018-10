Entra in macelleria e ruba 300 euro dalla cassa: a Meta è caccia al ladro

Sabato 20 Ottobre 2018, 18:41

META - È caccia al venditore ambulante che, nella giornata di ieri, è entrato in una macelleria del centro e, approfittando di un attimo di distrazione del titolare, ha sfilato banconote per circa 300 euro dalla cassa: un episodio sul quale i carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, hanno già acceso i riflettori.Stando a quanto finora ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo percorreva le strade del centro di Meta. Arrivato all'incrocio tra corso Italia e via Cassari, è entrato in una macelleria nella speranza di vendere la propria merce al titolare: «Buongiorno, le servono calzini o accendini?» Davanti al secco rifiuto opposto dal macellaio, il venditore ambulante non si è perso d'animo: mentre il titolare dell'esercizio rientrava nel retrobottega, l'uomo ha aperto la cassa e portato via circa 300 euro in banconote di diverso taglio.Poco più tardi, il macellaio si è accorto dell'ammanco e ha deciso di denunciare il furto alle forze dell'ordine fornendo anche indicazioni sull'aspetto del venditore ambulante che l'avrebbe derubato. Ora la vicenda è sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri che stanno lavorando per dare un volto e un nome al ladro: indicazioni decisive potrebbero arrivare dall'analisi delle immagini registrate dall'impianto comunale di videosorveglianza che vigila su corso Italia e sulle piazze principali del paese.