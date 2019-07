CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Luglio 2019, 23:00

Esame di avvocato, più della metà non ce l’ha fatta a superare la prova scritta che si è tenuta lo scorso dicembre a Napoli. Trend positivo rispetto ai record di bocciati degli scorsi anni, ma resta il problema di uno scoglio - quello della prova scritta - che continua a rappresentare un incubo per molti. Ma andiamo con ordine, a partire dalle stime numeriche: a superare l’esame scritto è stato il 39.70 per cento di candidati, con una valutazione che ha lasciato a casa oltre il sessanta per cento di praticanti.