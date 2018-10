Martedì 2 Ottobre 2018, 16:35

GIUGLIANO - Gli viene negato lo status di rifugiato politico e deve essere espulso dall’Italia: si scaglia contro i poliziotti e li ferisce. È quanto successo questa mattina in un centro di accoglienza di Giugliano, dove i poliziotti del commissariato di Giugliano si erano recati per accompagnare il 22enne della Costa d’Avorio all’ufficio immigrazione della Questura di Napoli. Alla vista degli agenti il giovane è andato su tutte le furie e dalle parole è passato ai fatti aggredendo a calci e pugni i poliziotti. Poco dopo è stato fermato e tratto in arresto con l’accusa di resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale e sarà processo per direttissima. I poliziotti si sono recati all’ospedale San Giuliano di Giugliano per le ferite riportate e sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni.