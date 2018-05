Martedì 22 Maggio 2018, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 15:44

TORRE DEL GRECO. Evade dai domiciliari per fumare una sigaretta all’aria aperta: arrestato. Una pattuglia operativa dei carabinieri della Stazione Capoluogo durante un ordinario controllo di soggetti agli arresti domiciliari hanno sorpreso un pluripregiudicato C.G di anni 45 di Torre del Greco che si era allontanato dalla propria abitazione dove è ristretto per misura cautelare domiciliare per vari reati.Immediatamente i carabinieri della Stazione di Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa non hanno esitato a procedere al suo fermo. Ai militari l’arrestato a riferito che era uscito di casa per fumarsi una sigaretta. Quando sono sopraggiunti i carabinieri lo hanno trovato effettivamente fuori dall’appartamento mentre fumava una sigaretta però alla presenza di altre tre persone.Nel giudizio direttissimo svoltosi stamattina, Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto dei Carabinieri e lo ha rimesso agli arresti domiciliari in attesa del procedimento penale.