Stufo della compagna evade dai domiciliari nel Napoletano: «Meglio il carcere»

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione G.N., 42enne del posto già sottoposto alla detenzione domiciliare per furto aggravato.Fermato, il 42enne si è giustificato dicendo di non voler più condividere l’abitazione con la compagna e di preferire il carcere ai domiciliari. Sottoposto nuovamente ai domiciliari, l’uomo è in attesa di giudizio.