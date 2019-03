Faito, dalle scuole la difesa della motagna violata

Mercoledì 20 Marzo 2019, 19:13

Faito, una montagna da proteggere. Nasce con questa idea il progetto di educazione ambientale, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, pensato dall’associazione verdi ambiente e società (Vas).“Negli ultimi anni il Faito è stato oggetto di aggressioni devastanti, dovute, in parte all’incuria degli uomini – commentano i volontari del Vas - e in parte all’azione di incendi che ne hanno messo in serio pericolo tutto l’ecosistema. Si sono poi aggiunti, disboscamenti immotivati e incontrollati, e un randagismo di cani e cavalli allo stato brado”. Partendo da questo concetto il progetto che entra nelle scuole, intende inculcare la necessità di un'etica pubblica e ambientale condivisa che siano fondamenti vivere quotidiano. “Ovviamente la scuola deve porsi come prima agenzia deputata al cambiamento, - scrivono i Vas - al riconoscimento dell'importanza di offrire nuove e più ampie occasioni di crescita culturale e sociale. Il Monte Faito è il punto da cui far cominciare questa “altra” esperienza educativa e formativa, attivando percorsi di conoscenza attraverso lo studio della flora e della fauna o della sua formazione geologica incrementando cosi lo studio delle scienze, ma anche potenziare il momento ludico recuperando spazi di benessere psico-fisico che la montagna offre a tutti quelli che la rispettano, attraverso passeggiate guidate, o semplicemente momenti di vita vissuta in uno spazio naturalmente sano”. Non solo studio ma anche azione promuovendo e comportamenti corretti da adottare tra i boschi.Il sogno per chi ama e vive il Faito è riportare in montagna una popolazione attiva e rispettosa dell’ambiente tutto l’anno, non solo d’estate. La presenza di studenti, associazioni e il ritorno dei boyscout potrebbe rappresentare il vero rilancio e la migliore risposta contro l’arroganza di chi ha fatto della montanga sul mare, tra Castellammare e Vico Equense, la propria terra di conquista.