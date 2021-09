Sei falsi dentisti denunciati a Napoli e provincia: ambulatori sequestrati dai Nas

I Carabinieri del Nas di Napoli, nell'ambito di servizi disposti dal comando carabinieri per la tutela della salute, hanno ispezionato a Napoli, Gragnano, Agerola, Villaricca, Sant'Antonio Abate e Vico Equense, sei studi dentistici all'interno dei quali vi erano altrettanti odontotecnici che svolgevano l'attività di dentista, pur non avendo mai conseguito il diploma di laurea necessario per l'esercizio della professione sanitaria.

Nel corso delle ispezioni i militari hanno parlato con alcuni pazienti nell'ambulatorio i quali confermavano di essere stati visitati e sottoposti alle cure da parte dei titolari degli studi, ignorando che non avessero l'abilitazione all'esercizio della professione. I responsabili sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione sanitaria e, nella circostanza, sono state sequestrate le sale odontoiatriche interne agli studi medici complete di riuniti odontoiatrici e apparati radiografici utilizzati abusivamente dagli odontotecnici per un valore di oltre 200mila euro.