Fase 2, al via i controlli sui passeggeri alla stazione Napoli Afragola

LEGGI ANCHE

Sono partiti oggi i controlli sui passeggeri in arrivo alla stazione di Napoli Afragola da parte dei sanitari dell'Asl Napoli 2 Nord.. Come previsto dall'ordinanza della Regione Campania, a tutti i 230 passeggeri arrivati nella giornata di oggi è stata misurata la temperatura corporea., risultando poi negativi. Qualora fossero risultati positivi al test rapido, l'equipe medica dell'Asl Napoli 2 Nord avrebbe effettuato l'esame del tampone sul posto, in un ambiente appositamente dedicato.