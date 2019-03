Martedì 19 Marzo 2019, 11:18

CAPRI - Festa della primavera oggi a Capri in occasione della ricorrenza di San Giuseppe. Mentre in Piazzetta gli studenti dell'istituto alberghiero "Axel Munthe" preparavano centinaia di zeppole fritte e al forno da offrire a turisti e capresi, la funicolare ha ripreso a viaggiare dopo la pausa invernale. Il vagoncino rosso, interessato da interventi di manutenzione e verifiche generali effettuate dalle Sippic, da stamattina è di nuovo in attività. Stop alle lunghe file ai bus, la funicolare collega in pochi minuti il porto di Capri con la Piazzetta. In arrivo le prime carovane di turisti sull'isola, mentre dal primo aprile entreranno in vigore anche gli orari estivi dei collegamenti marittimi.