70 anni di diritti umani, a Napoli fiaccolata per ricordare i più deboli

Lunedì 10 Dicembre 2018, 20:49

Tutti insieme per festeggiare e ricordare i 70 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani. Si sono ritrovati tutti in piazza Dante gli attivisti ed i membri delle associazioni umanitarie come Amnesty International, ActionAid, Emergency e Caritas italiana, per ribadire la loro presenza sul territorio e nel mondo. Con fiaccole e striscioni hanno ribadito la loro voglia di continuare a lottare per la libertà ed i diritti umani.«Sono tempi difficili per chi lotta per i più deboli» dichiara l’attivista di Amnesty International Diego Brevetti. «La nostra fiaccolata ha proprio questo scopo. Vogliamo far sapere a tutti che ci siamo e che nonostante le difficoltà andremo avanti. Oggi più che mai a 70 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani, è importante far capire a tutti che le nostre realtà sono più vive che mai e pronte a continuare a fare il proprio dovere».