Frana rompe tubatura dell'acqua: via Manzoni resta a secco

Lunedì 9 Aprile 2018, 13:49

Impianto idrico in panne in via Manzoni, a Napoli, a causa di una frana che avrebbe provocato la rottura di una tubatura. Il guasto si sarebbe verificato la scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i quali hanno chiesto l'intervento della società Abc che gestisce i servizi idrici in città. Secondo quanto si è appreso la rottura all'impianto si è verificata all'altezza del civico 44-46 di via Manzoni ed ha anche provocato danni a un'abitazione.