Frattamaggiore, il fratello dell'uomo dato alle fiamme: «Ecco chi è stato ad appiccare il fuoco»

Un litigio con un ragazzo del rione. Sarebbe il movente del terrificante tentato omicidio di Nicola Liguori (e non Lupoli come erroneamente riportato) bruciato vivo nella notte tra giovedì e venerdì scorso. A denunciare il fatto è il fratello della vittima, Biagio Castaldo. Secondo la sua versione l’aggressore, un certo “Pasquale“ che abita proprio nei pressi della panchina, avrebbe accusato Nicola Liguori del furto di un motorino. La vittima quella sera gli ho risposto per le rime, e secondo quanto dichiarato dal fratello della vittima, questo Pasquale, insieme a un complice, lo avrebbe cosparso di benzina e poi dato fuoco. Il fratello della vittima ha tenuto a precisare che questa ricostruzione vi era stata sussurrata dal fratello prima che perdesse i sensi in ospedale.

APPROFONDIMENTI IL CAù Frattamaggiore, la verità del fratello dell'uomo bruciato... IL CASO Frattamaggiore, uomo cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre... LA VIOLENZA Frattamaggiore, gli danno fuoco, è in coma: l’orrore in...

Oggi pomeriggio Castaldo si recherà presso il commissariato di Frattamaggiore per sporgere denuncia. Le condizioni del ferito sono gravissime.

Il primario del reparto grandi ustionati di Bari, come ha raccontato Castaldo, ha detto ai familiari di prepararsi anche al peggio. Le prossime 48 ore saranno decisive per la sorte del 39enne bruciato vivo per un presunto fusto di un motorino.