Frutta e verdura fuorilegge, due tonnellate sequestrate a Napoli Est

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:27

Due tonnellate di frutta e verdura sequestrate e 25mila euro di verbali elevati. È questo il bilancio dell'operazione messa in campo dalla polizia municipale di Barra - San Giovanni - Ponticelli per il commercio sicuro e legale sul territorio.Da venerdì mattina sono scattati i controlli degli agenti comandati da Enrico Fiorillo, per monitorare gli alimenti in cattivo stato di conservazione, esposti e commercializzati senza il rispetto delle norme igienico sanitarie. I poliziotti municipali hanno effettuato sopralluoghi a tappeto in tutto il quartiere Barra, individuando molte anomalie in via Curzio e in via Malaparte dove sono stati sequestrati la maggior parte dei prodotti venduti abusivamente.In totale la merce fuori legge per lo stato in cui veniva commercializzata è di circa due tonnellate di frutta verdura, sequestrate e distrutte in loco come previsto dalla procedura. Gli uomini di Fiorillo hanno anche sequestrato un camion ed un autovettura utilizzati illecitamente sempre nell'ambito della compravendita dei prodotti alimentari.Le operazioni di controllo proseguiranno nell'area di Ponticelli dove sono cominciati i controlli già nel fine settimana.