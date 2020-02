Non si ferma all'alt, inseguito ​per un chilometro nel Napoletano: patente ritirata

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per resistenza Luca Imperatore, 32enne di Torre Annunziata. I militari erano in via Nuova Tre Case per un posto di controllo quando è arrivato a tutta velocità - a bordo della sua auto - il 32enne. Lo hanno inseguito e intimato l’alt ma Imperatore non si è fermato iniziando così l’inseguimento che è durato per circa 1 chilometro. I carabinieri son0 riusciti a raggiungerlo e gli hanno tagliato la strada. Braccato, l’uomo si è arreso ed è stato bloccato in via Fossa della Monaca. All’uomo è stata ritirata la patente e ora e è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 16:02

