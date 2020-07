Auto in fiamme nel Napoletano, donna e anziano riescono a fuggire in extremis

Casalnuovo. Stavano viaggiando sulla loro auto, una Citroen, a Casalnuovo, lungo la strada che collega via Pigna a via Roma, quando, fortunatamente e in tempo, si sono accorti che fuoriusciva del fumo dal motore, riuscendo ad accostare in un'area di parcheggio e uscire illesi dall'abitacolo. Pochi istanti e l'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme e distrutta. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la donna e l'anziano passeggero che erano a bordo. Sul posto allertati dai passanti, si sono immediatamente portati i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme e gli agenti del locale comando di polizia municipale per regolare la viabilità in attesa delle operazioni di spegnimento.



Ultimo aggiornamento: 18:41

